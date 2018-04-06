20 bin Afrikalının su sorunu çözecek proje - VAN İzle
: - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Van Şubesinde proje toplantısı - Proje için hazırlanan afiş - TDV Van Şubesi Başkanı ve İl Müftüsü Arvas'ın konuşması20 bin Afrikalının su sorunu çözecek proje - TDV Van Şubesince, Çad'da günde yaklaşık 20 bin kişinin faydalanacağı 250 bin lira maliyetli su kuyusu projesi hazırlandı - TDV Van Şubesi Başkanı ve İl Müftüsü Arvas: - "Yaklaşık 200 metre derinliğinde açılacak kuyudan günlük ortalama 20 bin insan faydalanacak. Projemize 9 Nisan'da başlayacağız. Hedefimiz 2 - 3 ay içerisinde bitirmek ve orada açılış duasına katılmak"VAN (AA) - ÖZKAN BİLGİN - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Van Şubesince, Afrika ülkesi Çad'da günde yaklaşık 20 bin kişinin faydalanacağı su kuyusu açılacak.TDV Van Şubesi Başkanı ve İl Müftüsü Nimetullah Arvas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin 135 ülkede yardım faaliyeti yürüttüğünü ve mağdurlar, mazlumlar, kimsesizler, biçareler ile yardıma muhtaçlara elinden gelen yardımı yaptığını söyledi.
Yurt içinde ve yurt dışında nerede ihtiyaç sahibi varsa onlara ulaşmaya çalıştıklarını belirten Arvas, bu kapsamda " Van 'dan Afrika'ya Bir Katre" projesini geliştirdiklerini anlattı. - "Çevresine mango ağaçları ekilecek"Arvas, yaklaşık 250 bin lira maliyetli su kuyusu projesini büyük bir titizlikle hazırladıklarını aktararak şöyle konuştu:"Yaklaşık 200 metre derinliğinde açılacak kuyudan günlük ortalama 20 bin insan faydalanacak. Burada kullanılacak su dinamolarının elektriği güneş panelleri yardımıyla üretilip yaklaşık 50 tonluk depo bölümüne aktarılacak. Daha sonra bu su şadırvana, oradan da boşa gitmemesi, hayvanların kullanması üzerine yalaklara akacak. Yine bu bölüme abdest alma yerleri ve tuvaletler yapılıp, çevresine de insanların hem gölgesinden hem meyvesinden faydalanacağı mango ağaçları ekilecek."Afrika'da yaşayanların susuzluk sorununun çözümüne katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Arvas, "Bütün ekipmanlarımız hazır. İnşallah projemize 9 Nisan'da başlayacağız. Hedefimiz 2 - 3 ay içerisinde bitirmek ve orada açılış duasına katılmak. Bu aşamada bütün kurumların ve vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz." dedi. - "Kaynaşma köprüsü oluşturuyoruz"Arvas, İslam dininde insanlara yardım etmenin emredildiğini, "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır" hadisinden ilham alarak hareket ettiklerini vurguladı.Suyu bol bir coğrafyadan, hiç suyu olmayan ve kuraklık yaşayan topraklara su götüreceklerini anlatan Arvas, "Götürdüğümüz su ile aslında sevgimizi de götürüp, kaynaşma köprüsü oluşturuyoruz. Bu vesileyle Van ile Çad'ın bir şehrini kardeş şehir ilan ediyoruz." dedi. Arvas, hayırseverlerin projeye destek için 0432 2169045 numaralı telefonu arayabileceğini kaydetti.