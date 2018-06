2 yıldır kayıp olan Yasin’in kardeşi: “Yasin’i çok özledim”

-Küçük Yasin’in acılı annesi Ümmü Şahin ile röportaj

KONYA



- Konya'da, yaklaşık 2 yıl önce evlerinin önünde oyun oynadığı sırada kayıp olan 6 yaşındaki Yasin Şahin'in acılı annesi Ümmü Şahin, "4 çocuğum yanımda Yasin’in yeri açık. Bu acı bizi bitirdi evlat acısı. Kendi canımdan can ben istiyorum ki oğlum bulunsun” dedi.

Konya’nın Akören ilçesine bağlı Belkuyu Mahallesi'nde oturan Ümmü (28) ve Yavuz Şahin (38) çiftinin 5 çocuğundan biri olan Yasin, 4 Nisan 2016 tarihinde Belkuyu Anaokulundan döndükten sonra evlerinin önünde oynadığı sırada kayboldu. Küçük Yasin’den haber alamayan aile jandarma, AFAD ve köylülerden yardım isteyerek geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmaları, kaymakamlık tarafından 24 gün sonra sonlandırıldı. yaklaşık 2 yıl önce çocuğu kaybolan acılı anne Ümmü Şahin Yasin'in kaybolmasından sonra iyi günlerinin iyi geçmediğini söyleyerek, “Hiç iyi bir günümüz yok. 4 çocuğum yanımda o yanımda değil, onun yeri açık haberi yok yaşıyor mu? Ölü mü? Hiçbir haber yok. 3 senedir onun acısı bitirdi. Bittik biz evlat acısı bu hayvan değil ki atasın veya satasın canından ciğerinden bir parça. Evlat kendi canından can. İstiyorum ki oğlum bulunsun, sağ salim diğer çocuklarımın yanına gelsin. Diğer çocuklarım çok ağlıyor onlar öyle oldukça kendimi unutup onları düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımın psikolojisi tamamen bozuldu” Çocuklarının her gün kardeşlerini sorduklarını söyleyen anne Şahin, “Çocuklarım her gün ağlıyor. Diğerlerinin kardeşleri okuldan gelirken karşılıyor neden bizim ki yok? Bayram geliyor herkes kardeşiyle geziyor benim kardeşim yok, bunlar hep birlikte gidiyor ama Yasin yok niye başkasının kayıp değil, benim kardeşim kayıp diyorlar. O kadar çocuğun içinde neden benim kardeşim diyor. Çocuklarımın psikolojisi tamamen bozuldu” dedi.

Anne Ümmü Şahin, “Devlet büyüklerimiz bize el uzatsın. Yasin’in bulunmasını sağ salim bulunsun yanımıza gelsin. En büyük dileğimiz bu. Bizim için en sevindirici haber bu olur” diyerek yardım istedi. “Yasin’i çok özledim” Kayıp küçük Yasin’in 11 yaşındaki ablası Makbule Şahin, “Yasin’i çok özledim. Onunla hep top oynardık. Yanımızda saklambaç oynardı. Hep birlikte ebelemece falan oynardık. O olamayınca hiç oynayamıyoruz. Hiç oynamıyoruz keşke o gelse. Onla hep oynasak o hep yanımızda olsa. Onu çok özlüyoruz. Arkadaşlarımın kardeşleri ‘abla’ diyerek onları karşılıyor. Bizi kimse karşılamıyor. Bizim kardeşimizin bulunmasını istiyoruz” dedi.

Küçük Yasin’in babası Yavuz Şahin, “Çocuk kaybolduktan sonra mesela bende müzik aleti bitti. Yani ben müzik dinlemesini unuttum. Televizyon mesela ben televizyonu açınca bana bir tane kayıp dediler mi? Ben zaten bitiyorum. Böyle bir hayata düştüm. Oturdum yemek yiyeceğim nasıl yiyeceğim? Bu olayın aydınlatmalarını istiyorum. Eğer aydınlatılmazsa bu olaylar sürekli devam eder” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamada kayıp çocukların bulunması için ekip kurulduğu ve polis ekiplerinin, aile ile görüşme yaparak arama çalışmalarının yeniden başlayacağı öğrenildi.