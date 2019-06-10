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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
2 yaşında ki çocuk dördüncü kattan aşağı düştü

2 yaşında ki çocuk dördüncü kattan aşağı düştü

- Olay yerinden ve apartmandan detaylar

Hastane Tahkikat Açık Kapı Küçük Çocuk Sağlık Ekipleri 

-- Hastaneden detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da 2 yaşındaki bir çocuk dördüncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Palandöken ilçesine bağlı Kayakyolu Mahallesi’nde annesinin uyutarak odada bıraktığı 2 yaşındaki çocukları Yusuf I. Annesi mutfaktayken uyanarak açık kapıdan balkona çıktı. Küçük çocuk dengesini kaybederek 4. kattaki balkondan yere düştü. Olayı gören komşular hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Anne Zehra I. ise çocuğunun balkondan düştüğünü komşular tarafından öğrendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğu Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesine kaldırdı. Durumu kritik olan küçük Yusuf’un akciğer ve karaciğerinde düşmeye bağlı sorun olduğu öğrenildi. Ameliyata alınan küçük çocuk için umutlu bekleyiş devam ediyor. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
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