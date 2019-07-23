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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
2 vatandaşın yaya geçidinden geçerken otomobilin çarpmasıyla savrulduğu kaza kamerada

2 vatandaşın yaya geçidinden geçerken otomobilin çarpmasıyla savrulduğu kaza kamerada

Güvenlik kamerası

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Kalaba Yaya Geçidi 

-Yaya geçidinde otomobilin çarpması
-Yayaların savrulması
-Tepkiler
-ambulansın gelmesi
-detay
-geçilen görüntüler

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 2 kişi otomobil çarpması sonucu yaralandı. Otomobilin yayalara çarpması ve 2 kişinin havaya savrulması kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza, Antalya Caddesi'nden Manavgat Köprüsü istikametine seyir halindeki T.Y., yönetimindeki 07 LJC 61 plakalı otomobil, yaya geçidindeki yayalara çarptı. Yaralılar Hüseyin E. ve Ayşe A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaya geçidi işaretlemesinin olduğu yolun sağ şeridinde bir minibüs durakladığı, soldan geçen aracın ise iki yayaya çarptığı görüldü.
Otomobilin ön bölümüne çarparak havaya savrulan yayaların görüntüsü saniye saniye kaydedildi. Sürücüye vatandaşların tepkisi ve kalabalığın toplanması görüntülere yansıdı.
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