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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
2 üvey oğlu ve eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - TEKİRDAĞ

2 üvey oğlu ve eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - TEKİRDAĞ



Görüntü Dökümü: - Zanlının adliyeye getirilmesi Tekirdağ 'daki cinayet - Tekirdağ 'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 2 üvey oğlu ve eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 2 üvey oğlu ve eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.Jandarma ekipleri tarafından yapılan sorgulamasının ardından, Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Hayati B, jandarma yeleği giydirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında Marmaraereğlisi Adliyesi'ne sevk edildi.Jandarma ekipleri tarafından adliyeye getirilen zanlı, gazetecilerin sorularına cevap vermedi.Önceki gün, ilçeye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Karanfil Sokak'taki, Hayati B'ye ait evden sesler yükselmesi üzerine komşular durumu jandarmaya bildirmişti. Jandarma ekipleri eve geldiklerinde Güzel B. ile kadının ilk evliliğinden olan çocukları Arda E. (8) ve Erdinç E'nin (6) cesediyle karşılaşmıştı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Güzel B. ile çocuklarının sopa veya benzeri sert cisimle öldürüldüğü tespit edilmişti.Olayın ardından, 16 yaşındaki üvey kızı M.E'yi yanına alarak kaçtığı öne sürülen şüpheli Hayati B. jandarma ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında yakalanmıştı. Zanlı sorguda cinayetleri işlediğini kabul etmişti.

Ayetler Jandarma Akalan Cinayet Trol 

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