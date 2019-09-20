'2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi' - Fatma Şahin - İSTANBUL
"2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" - Fatma Şahin - İSTANBUL - Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konuşmasıİSTANBUL (AA) - Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"nde konuştu.
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