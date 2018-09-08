Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali' - ELAZIĞ

'2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali' - ELAZIĞ

"2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali" - ELAZIĞ - Ahmet Aytar Meydanı'ndan detay - Vatandaşlar dondurma almak için uzun kuyruklar oluşturması - Maraş dondurma ustalarının hazırlıklarından detaylar - Elazığ lı vatandaşlara dondurma ikramı - Organizasyon sorumlusu Şaban Yumruk'ın konuşması"2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali" - Festivalin 40'ıncı durağı olan Elazığ 'da vatandaşlara 1 ton dondurma dağıtıldıELAZIĞ (AA) - "2'nci Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali"nin 40'ıncı durağı Elazığ 'da vatandaşlara 1 ton dondurma ikram edildi. Elazığ Belediyesinin organizasyonunda düzenlenen etkinlikte, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bin kilogram Maraş dondurması Ahmet Aytar Meydanı'na getirildi.
Vatandaşlar dondurma almak için uzun kuyruklar oluşturdu.Dondurma ustaları da yaptıkları şov ile katılımcılara keyifli anlar yaşattı.Organizasyon sorumlusu Şaban Yumruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Festival kapsamında 1 Ağustos'tan itibaren il il gezdiklerini belirten Yumruk, Elazığ 'ın 40'ıncı durakları olduğunu ifade etti.
Etkinliğin, dondurmanın tanıtılmasına yönelik olduğunu kaydeden Yumruk, şöyle konuştu:"Buradaki hedefimiz Kahramanmaraş'ın marka değeri yüksek olan dondurmasını tanıtmak. Sadece tanıtmak değil vitrine koymak, popüler bir ürün haline getirmek, rekabet gücünü artırmak, önce Türkiye'de sonra Avrupa da yaymak. Geçen yıl 15 ilde festival düzenlemiştik. Bu yıl toplamda 50 il olacak Kahramanmaraş'taki ana festivale kadar."Festival süresince 50 tonu aşkın dondurma dağıtacaklarını anlatan Şaban Yumruk, "İnsanlar bu etkinlikten çok memnun. Gerçek Maraş dondurmasını, çatal ve bıçak ile yenilen dondurmayı tadıp, daha önce yedikleri dondurma ile kıyaslama imkanı bulacaklar." diye konuştu.

Vitrin Muhabir Festival 

İlgili Foto Galeriler
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Hindistan'da Renkli Holi FestivaliHindistan'da Renkli Holi Festivali
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı