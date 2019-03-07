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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
2. Uluslararası Kadın Sanatçılar Çalıştayı Sergisi açıldı

2. Uluslararası Kadın Sanatçılar Çalıştayı Sergisi açıldı

konuşmalar

Dünya Kadınlar Günü Kadın Başkan Kadınlar Günü Uluslararası Yükselen 

-serginin açılışı
-serginin gezilmesi
-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “2. Uluslararası Kadın Sanatçılar Çalıştayı Sergisi” Gaziantep Sanat Merkezi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Vali Davut Gül’ün katılımıyla açıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle açılan ve 6 ülkeden 27 kadın sanatçının eserlerinin bulunduğu . 2. Uluslararası Kadın Sanatçılar Çalıştayı Sergisi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Vali Davut Gül’ün katılımıyla ziyarete açıldı. Açılış kurdelesini kesen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanatı ve sanatçısı ile yükselen bir Gaziantep için burada olduklarını belirtti.
Şahin, “8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle açılan ve 6 ülkeden 27 kadın sanatçının eserlerinin bulunduğu . 2. Uluslararası Kadın Sanatçılar Çalıştayı Sergisinin açılışı için buradayız. Sanatı ve sanatçısı ile yükselen bir Gaziantep için buradayız. Uluslar arası anlamda 2.’sini yapıyoruz. 1.’si de muhteşem olmuştu. Şimdi 2.’siyle de uluslararası sanat merkezi olma noktasındayız. Bugün uluslararası sergilerle Gaziantep bölgesinde iddialı yükselen bir şehir yolunda hedefine hızla ilerliyor. 8 Mart dünya kadınlar günü bir kadın başkan olarak benim için çok önemlidir. Kadın dostu bir şehir olma yolunda yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.
Gaziantep Valisi Davut Gül ise, 8 Mart dünya kadınlar gününü kutlayarak, sergide emeği geçenlere teşekkür etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kadınlarla beraber sergiyi gezdi.
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