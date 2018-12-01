2. Kitap Fuarı'nı 9 günde 120 bin kişi ziyaret etti

-vatandaşlardan detay

-kitapların imzalanması

-Gelecek Fuarcılık Genel Direktörü Güngör Bahçeci röp

-genel ve detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ Belediyesi tarafından açılan 2. Kitap Fuarı'nı 120 bin kişi ziyaret etti. Elazığ Belediyesi 2. Kitap Fuarı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Birçok yayın evinin katıldığı fuarda ziyaretçiler, hem aradıkları kitabı bulma şansını yakalıyor, hem de yazarlara kitaplarını imzalatıyor. Büyük yoğunluğun olduğu fuara 9 günde yaklaşık 120 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi. Elazığ’daki fuar organizasyonlarını, Gelecek Fuarcılık üzerinden yaptıklarını belirten Şirketin Genel Direktörü Güngör Bahçacı, "23 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Elazığ Belediyesi 2. Kitap Fuarı’nı düzenledik. Düzenlediğimiz bu kitap fuarına çok yoğun bir ilgi oldu. Ancak hem Elazığ halkı hem de gelen katılımcı firmaların ortak çabasıyla çok güzel bir organizasyonu baştan sona getirmekteyiz. Yarın akşam da kapanışı yapacağız. 23 Kasım Cuma günü açıldığımızdan bugüne kadar toplamda 120 binin üzerinde insan fuar alanını ziyaret etti. Fuarın ilk iki günü çok yoğundu. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri okulların fuar alanına aktif bir şekilde taşınmasını yaptık. Sabah 9'dan akşam 6’ya kadar Elazığ ve çevre ilçeler dahil olmak üzere öğrencilerimizi buraya taşıdık" dedi.

Yarın akşam itibariyle ziyaretçi sayısının 150 bini bulmasını ümit ettiklerini de ifade eden Bahçacı, "Fuar çok güzel geçiyor. Hem halkımız hem biz hem de buraya gelen katılımcılar şehirden faydalanıyorlar. Çocuklar farklı, farklı yayınevleri ile iletişim içerisindeler. Güzel bir organizasyonun bir parçası olduk. Tüm halkımızı yarın akşama kadar fuara davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

