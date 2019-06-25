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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada Haberi

2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada Haberi

-Güvenlik kamerası görüntüsü

( SİVAS )- Sivas’ta iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı SİVAS

Kamera Güvenlik Kamerası Bıçaklı Kavga 


- Sivas’ta iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Olay, gece yarasından sonra Uluanak Mahallesi'nde bulunan tarihi Ulu Camisi'nin yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki grup arasında sebebi bilenmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışmada kısa sürede tekmeler ve yumrukların havada uçuştu. Çıkan kavgada iki kişi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kısa sürede şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (VK-GF-
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