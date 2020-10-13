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13 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
2 kişinin ölümünden sorumlu tutulan kaçak alkol satan 3 şüpheli yakalandı

2 kişinin ölümünden sorumlu tutulan kaçak alkol satan 3 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin adliyeye çıkışı

Hastane Alkollü İçki Akalan Kaçak Alkol Kaçak İçki 

-adliyeden genel, detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum’da alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişinin öldüğü olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi adliyeye sevk edildi, 1 kişinin de arandığı öğrenildi. Yapılan araştırma sonucu, kaçak içkinin ise İzmir'de üretildiği ve Bodrum’a dağıtım yapıldığı bildirildi.
Bodrum’un Çömlekçi Mahallesi’nde yaşayan 74 yaşındaki İbrahim Yanık ve 67 yaşındaki Semran Çilenk Başkurt, dün sabah saatlerinde fenalaşmaları üzerine alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İbrahim Yanık ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Semran Çilenk Başkurt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu, kaçak içkinin İzmir'de üretildiği ve bölgeye servis edildiği anlaşıldı. Jandarma, el yapımı kaçak alkolün dağıtımını koordine eden 1 kişi ile dağıtımı yaptığı belirtilen 2 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. “Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme ve Kaçakçılık Kanuna Muhalefet” suçlarından gözaltına alınan N.Ö., T.Y., H.D. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslara alkollü içkiyi sattığı iddia edilen bir kişinin ise arandığı öğrenildi. (EA-OD-
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