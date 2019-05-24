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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
2 kişinin bıçaklanarak öldürülmesi - TEKİRDAĞ

2 kişinin bıçaklanarak öldürülmesi - TEKİRDAĞ

- Zanlının adliyeye sevki - Çerkezköy'de alacak verecek meselesi yüzünden 2 kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde iki kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.Alacak verecek meselesi yüzünden 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Metin Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlı Metin Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Çerkezköy'de bir gazinoda dün Metin Ç. tarafından bıçakla yaralanan Dursun A. kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.Metin Ç, Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alınmıştı. Zanlının, sorgusunda, bir kişiyi daha öldürdüğünü ve ormana attığını itiraf etmesi üzerine Fesih Y'nin cesedine ulaşılmıştı.

Hastane Ormana Alacak Verecek Meselesi İtiraf 

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