Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
2 katlı ev alev alev yanarak küle döndü

2 katlı ev alev alev yanarak küle döndü

olay yeri amatör kamera görüntüleri

( KARABÜK ) KARABÜK

Amatör Kamera Güvenlik Güçleri Amatör Sağlık Ekipleri Elektrik Kontağı 


- Karabük'ün Yenice ilçesinde 6 kişinin yaşadığı 2 katlı evde yangın çıktı. Şans eseri yangında ölen olmadı. Ev kullanılamaz hale geldi. Yangın Yenice ilçesine bağlı Kayaarkası köyünde yaşandı. 03.00 sıralarında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede evi sardı. Yangını fark eden ev sakinleri durumu itfaiyeye ve güvenlik güçlerine haber verdi. Bu sırada ev sahibi Ali Demir 85 ve evde bulunan eşi, çocukları ve torunları kısa sürede evi boşalttı. Dumandan etkilenenlere olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü ve Yenice Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 2 saatte söndürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı