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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
2.el telefon kavgası kanlı bitti

2.el telefon kavgası kanlı bitti

Olayın gerçekleştiği dükkan

İlk Müdahale Polis Cep Telefonu 

-Hastane detayı

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta satın aldığı 2. El cep telefonu arızalı çıkan müşteri ile dükkan sahibi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Sivas’ta geç saatlerde meydana gelen olayda satın aldığı 2. El cep telefonu arızalı çıkan müşteri ile iş yeri çalışanları arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce iş yeri sahibi S.A müşteri S.E’yı bıçak darbeleri ile ağır yaraladı. Ambulans ile Numune Hastanesi’ne kaldırılan S.E burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uyulama Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı müşterinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtilirken iş yeni sahibi S.A ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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