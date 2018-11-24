2 bin kiracıya aynı anda zam eylem yaptırdı

-iş yerlerinin görüntüsü

-iş yerlerindeki çalışmalardan görüntü

-Nurettin Cinaş, Kadir Can Uçkaner ve Barış Oğuz ile röp.



( BURSA ) - Beşevler Küçük Sanayi esnafı kira zamlarına tepkili BURSA



- Bursa'da, Beşevler Küçük Sanayi Sitesi esnafı kiralardaki fiyat artışına tepki gösterdi. Küçük Sanayi Site İşletme Kooperatifi'nin kiracısı olan esnaf, yeni yıl için hazırlanan kira sözleşmeleri karşısında şok oldu. Binlerce iş yerinin olduğu sanayide kooperatife ait yaklaşık 200 civarında dükkan bulunuyor. Kiracıların eline geçen sözleşmede, üretici fiyat endeksi (ÜFE) oranına göre yüzde 18.78 olması gereken zam oranının yüzde 40 ila 80 seviyelerine çıkarılması esnafı isyan ettirdi. 6 yıldır kiracı olduğunu ifade eden Nurettin Cinaş, "Bu sene ekonomik sıkıntıya rağmen çok büyük kira artışı oldu. Bunun çözüme ulaştırılmasını istiyoruz. Yüzde 50 ile yüzde 100 arasında zam yapıldı. Zaten 4 aydır kiramı ödemekte zorlanıyorum. Böyle giderse iş yerimi devretmek zorunda kalabilirim. Yüzde 85'lik kira artışını kaldıracak durumda değilim. Kiraya kendileri karar veriyorlar. Bazı arkadaşlara yüzde 10, bazılarına 90'a kadar çıkıyor. Ortalama 50 ile 60 arasında değişiyor. Benim iş yerim bin 350 liraydı, şu anda 2 bin 500 lira talep ediyorlar" dedi.

Yedek parça işiyle uğraşan Kadir Can Uçkaner, "Kiralar fahiş arttı. Benim kiram bin 350 liraydı. Kabul edilirse yüzde 60 oranında zam gelecek. 2 bin 150 lira olacak. Bu bizi zorlayacak. 200 iş yerinin arasındaki oranlar çok farklı" diye konuştu.

Barış Oğuz ise, "Zamlar neye göre yapılıyor? Enflasyonla mücadele ile ilgili karar alındı. Biz de bu konuda destek bekliyoruz. Neye göre zam yapıldığının bilinmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.



