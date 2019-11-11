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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
2 bin 337 litre etil alkol ele geçirildi - TEKİRDAĞ

2 bin 337 litre etil alkol ele geçirildi - TEKİRDAĞ

- Operasyondan görüntülerTekirdağ'da 2 bin 337 litre etil alkol ele geçirildiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 2 bin 337 litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki bir büfeye operasyon düzenledi.
Operasyonda büfe ve üst katında büfe işletmecisi Ö.G'nin evinde yapılan aramada 2 bin 337 litre etil alkol, 117 litre sahte içki, 1395 içki üretiminde kullanılan aroma verici, sahte içki satışından elde edildiği değerlendirilen 52 bin lira ve 900 avro ele geçirildi.Ö.G, gözaltına alındı.

Avro Sahte İçki 

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