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07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
2 bin 320 rakımda çevre etkinliği - NİĞDE

2 bin 320 rakımda çevre etkinliği - NİĞDE

- Doğa anıtından detay - Karagöl'den detay - Doğa anıtının açılışı - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Şimşek'in anıta el izi bırakmasından detay - Vali Şimşek'in konuşması - Karagöl çevresinden detay2 bin 320 rakımda çevre etkinliği - Bolkar Dağlarının 2 bin 320 rakımındaki Meydan Yaylasında "sıfır atık" temalı çevre etkinliği düzenlendiNİĞDE (AA) - Niğde 'de Bolkar Dağlarının 2 bin 320 rakımındaki Meydan Yaylasında "sıfır atık" temalı çevre etkinliği gerçekleştirildi.
Niğde Valiliği koordinesinde Ulukışla ilçesinde 2 bin 320 rakımlı Meydan Yaylasındaki etkinlikte Doğa Anıtı'nın açılışı yapıldı.Törende konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Doğa Anıtı dikildiğini söyledi.

Yöreyi tanıtmayı da amaçladıklarını vurgulayan Şimşek, "Bolkar Dağları Meydan Yaylası, Niğde ’nin en gözde yerlerinden biri. Buranın tanıtımını yapmak, çevre bilincini yerleştirmek için buradayız. Herkesin bu yöreyi görmesini istiyorum. Doğayı korumak, çevreyi kirletmemek şartıyla." İfadelerini kullandı.Şimşek ve eşi Çiğdem Şimşek, anıta el izleri batı.Etkinlikler, 2 bin 592 rakımlı Karagöl ve 2 bin 678 rakımlı Çinilgöl'de devam etti.Etkinliğe Niğde milletvekilleri Yavuz Ergün ve Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Farkındalık Kışla Irak 

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