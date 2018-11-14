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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
2 ayrı iş yerine yapılan baskınlarda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

2 ayrı iş yerine yapılan baskınlarda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

ELE GEÇİRİLEN TABANCALAR

İpekyolu Havai Fişek Polis Ekipleri Muhalefet Kaçak Sigara 

-POMPALI TÜFEK
-TORPİL
-HAVAİ FİŞEK

( VAN )- Polis, 2 ayarı iş yerinde 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek, 301 adet fişek, 175 adet havai fişek, 3 bin adet torpil ele geçirildi VAN

- Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından 2 ayrı iş yerine yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek, 301 adet fişek, 175 adet havai fişek, 3 bin adet torpil ve değişik çapta malzeme ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde 1, Bahçıvan Mahallesi Meydan 4. Sokak üzerinde 1 olmak üzere 2 iş yerinde yapılan arama yaptı. Bu iki iş yerinde yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek, 2 adet tüfek namlusu, 301 adet fişek, 175 adet havai fişek, 3 bin adet torpil, 2 adet pala (kesici alet), 1 adet kama, 240 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili S.A., Z.N., M.K. ve O.D. isimli şahıslar hakkında “5607 Sayılı Kanun’a muhalefet etmek“ suçundan işlem yapıldı.
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