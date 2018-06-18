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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
2 aydır kayıp olan yabancı uyruklu kayıp kız Esra Erol’da bulundu

2 aydır kayıp olan yabancı uyruklu kayıp kız Esra Erol’da bulundu

Esra Erol'un programından görüntü

( İSTANBUL ) -- Türkiye bu ana kilitlendi İSTANBUL

Televizyon Canlı Yayın Harekete Geç 


- 2 aydır haber alınamayan yabancı uyruklu kayıp kız, Tarlabaşı'nda canlı yayında bulundu. Esra Erol’da programında bir ilk yaşanarak Türkiye bu ana kilitlendi. 10 Nisan’dan beri kayıp olan Zahide Caferova Tarlabaşı’nda bulundu. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da isimli programına Zahide Caferova’yı bulmak için başvuran anne Çimnaz Abbasova kızının zihinsel engelli olduğunu ifade etti.
Gelen ihbar üzerine harekete geçen Esra Erol ekibi bir saat içinde Zahide Caferova’ya canlı yayında ulaşarak, dünya televizyonlarında bir ilke imza attı. Esra Erol 10 Nisan’dan beri kayıp olan Zahide Caferova’yı canlı yayında bularak Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.
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