Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
2 ay önce evlenmişti...Çatı katında iple asılı halde bulundu

2 ay önce evlenmişti...Çatı katında iple asılı halde bulundu

olay yerinden görüntü

Çatı Katı Polis Cenaze Polis Ekipleri 

-polis ekiplerinden görüntü
-yakınlarından görüntü
-detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da 2 ay önce evlendiği öğrenilen 24 yaşındaki genç çatı katında iple asılı olarak ölü bulundu. Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre kendisinden bir süredir haber alınamayan 24 yaşındaki Umut Y., aynı mahalledeki annesine ait 2 katlı evin çatı katında iple asılı olarak bulundu. Kuzeni tarafından bulunan gencin hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptı. Olay yeri incelemesinin ardından şahsın cenazesi kesin ölüm sebebinin ortaya çıkarılması için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın 2 ay önce evlendiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı