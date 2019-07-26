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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
2,5 metrelik kara yılan korkuttu

2,5 metrelik kara yılan korkuttu

Ekiplerin çalışma yapması

Uzunlu Efes Uttu Doğal Yaşam Alanı Irak 

-Yılanı yakalaması
-Yılanın aparata dolanması
-Yılandan görüntü

( MERSİN )- Mersin'in Silifke ilçesinde bir limon ağacında görülen kara yılan, çevredeki vatandaşları korkuttu- İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden alınan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı MERSİN

- Mersin'in Silifke ilçesinde bir limon ağacında görülen 2,5 metre uzunluğundaki kara yılan, çevredeki vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden alınan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıcılar Mahallesi'nde ikamet eden Fikret İnceoğlu, evinin bahçesinde bulunan limon ağacında hareket eden bir şey gördü. Ağaca yaklaşan İnceoğlu, boyu 2,5 metre uzunluğunda olan kara yılanı gördü. Bunun üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığını arayarak yardım isteyen İnceoğlu, ekipler gelene kadar ağacın yakınına da çevreden kimseyi yanaştırmadı. Olay yerine gelen ekipler, yılan yakalama aparatıyla yılanı yakalayarak, ağaçtan aldı. Yılanı gören çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, ekiplerin çalışması sonucunda rahat bir nefes aldı. Bir torbaya konularak bölgeden uzaklaştırılan yılan, ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
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