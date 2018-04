1957 model itfaiye aracı ilgi çekiyor

-aracı gören vatandaşların incelemesi,

- Tokat'ın Zile ilçesinde 1957 model orijinal itfaiye aracı Türkiye'de ender bulunmasıyla dikkatleri çekerken, aracı gören vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 1957 yılında üretilen araç, 1970 yılında Zile İtfaiye Müdürlüğünde görev yapmaya başladı.

5 bin motor benzinli 6 silindir olan aracın birçok özelliği yeni üretilen araçlarda dahi yok. Araç orijinal haliyle hizmet verirken, faal olarak yangınlarda görev yapıyor. Motor sıcaklığı ile su deposunda donmaları önleyen sisteme ve seyyar aydınlatma cihazına kadar birçok özelliği bulunan araç, İngiliz yapımı su pompası 8-10 bar basınç gücüyle dikkatleri çekiyor. "Aracın öyle özellikleri var ki" Aracın zamanında 7 yıl şoförlüğünü yapan İtfaiye Müdürü Beynur Ayten,"Bu aracımız 1957 model tam 61 yaşındadır. Ve eşi benzeri bulunmaz şuan nadir belki de Türkiye'de tek kalan bir araçta olabilir. Şuanda faal durumda çalışmaktadır. İstenildiği zaman zorunlu kaldığımız zamanda göreve götürüyoruz. Bu aracımızın bütün tarafı orijinaldir. Üzerinde bulunan pompa hiçbir arabada bulunmayan tam 6 koldan 8 - 10 bara kadar su verebilen bir aracımızdır. Lastikleri, zilleri, sulama kolları her şeyi orijinaldir. Sadece küçük rötuşlarla ufak tefek boya tamirat görmüştür. Başka hiçbir orijinalliğine ellenmemiştir. Üzerinde bulunan pompa İngiliz malı şuanda hiçbir arabada bulunmayan çok yiğit ve güzel bir pompadır. Pompamızın özelliği ısıtmalıdır. Kış günleri radyatörden aldığı sıcak suyla o soğuk don havalarda dahi suyu ısıtarak donma olaylarını önlüyor. Mesela bazı arabalarda soğuk havalarda lenslerimizin ucu bile donduğunu biz biliyoruz. Pazar ilçesinde bir olay oldu lensin ucu bile dondu. Ama bu aracımızda bu olay olmuyor. Üzerinde seyyar lambası var. Bu aracımız 1957 yılında fabrika çıkışlı itfaiye arazözü olarak yapılmıştır. Her hangi bir sonradan konma yapılma bir şey yoktur. Orijinal bir şekilde fabrika çıkışlıdır. İtfaiye aracı olarak yapılmıştır. Bu aracımız 1970 yılında Zile'mize gelmiştir ve hizmet etmektedir. Bir çok yangın söndürmüştür. Hatta bizzat ben bunun itfaiye müdürü olarak 6 -7 yıl şoförlüğünü yapmışımdır. Çok yangınlara gittik, öncül aracımızdır. Çok kısadır ve kıvraktır. Zile'mizin sokakları dardır. Bu aracımızla o dar sokaklara çok rahat bir şekilde yangınlara müdahale etmişizdir. Şuanda istenildiği zaman aynı 1972 yıllardaki gibi yangınları söndürebilir. Faal durumda yangına müdahale edebilecek durumdadır." dedi Araçtan sorumlu Osman Adıbelli ise,"Yaşça benden büyük olmasına rağmen aracın şoförüyle birlikte aracın bakımını ve temizliğini her gün yapıyoruz." dedi.

Aracın çalıştığını ve yangına müdahale ettiğini duyan vatandaşlarda oldukça şaşırıyor.