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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
190 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

190 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

- Düzensiz göçmenlerden görüntüler Çanakkale 'de 190 düzensiz göçmen yakalandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 190 düzensiz göçmen yakalandı.İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Bademli, Koyunevi ve Behram köyü sahilinde ağaçlık alanlarda saklanan yabancı uyrukluları tespit etti.Yakalanan 190 düzensiz göçmenin, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.

Ağaçlı Akalan Nani Akkale 

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