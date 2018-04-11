19 yaşındaki genç uğradığı silahlı saldırıda öldü

-Olay yerinde çalışan polislerin genel ve detay görüntüsü

-Olay yerinden genel görüntüler

-Ölen şahsın sağlık fotoğrafı



( ADANA ) ADANA



- Adana’da bir kişi sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, olay, Seyhan İlçesi Meydan Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gökay Tunç (19) sokak üzerinde yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Göğüs’ünden yaralanan Tunç kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu arada Tunç kimliği belirlenemeyen bir kişi aracı ile özel bir hastaneye götürdü. Tunç hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kimliği belirlenemeyen bir kişi Tunç’u getirdiği hastanede ayrılarak aracını Meydan Mahallesi 39015 sokağa park ederek izini kaybettirdi. Polis ekipleri aracı emniyet garajına çektirerek inceleme altına aldı. Barış Bulvarı üzerinden inceleme yapan polis ekipleri, 10 adet boş kovan ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

