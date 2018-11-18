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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
19 yaşındaki genç evinde doğalgaz borusuna asılı halde bulundu

19 yaşındaki genç evinde doğalgaz borusuna asılı halde bulundu

OLAY YERİ POLİS VE SAĞLIK EKİP ÇALIŞMALARI

( MALATYA ) - MALATYA

Doğalgaz Doğalgaz Borusu Sağlık Ekipleri 


- Malatya'da ailesi ile birlikte yaşayan 19 yaşındaki genç evde ölü bulundu. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi Badıllı Cami sokakta 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında ailesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Onur Baysal (19) ailesi tarafından akşam saatlerinde evin giriş bölümünde bulunan doğalgaz borusuna iple asılı halde bulundu.Ailesinin durumu 112’ye haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri evde ve ceset üzerinde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin intihar şüphesi üzerinde durduğu olayla ilgili inceleme başlatılırken gencin cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (HE-
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