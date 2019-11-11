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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
19 yaşındaki genç balık avlamak için gitti Batman Çayı'nda boğuldu

19 yaşındaki genç balık avlamak için gitti Batman Çayı'nda boğuldu

-Olay yerine gelen Jandarma ekiplerinden detay

Gesi Batman Çayı 

- -Batman çay kenarında beklen itfaiye ekiplerinden detay
- -AFAD ekiplerinin batman çayında bot ile arama çalışmalarından detay
- -19 yaşındaki Süleyman Çelik boğulduğu batman çayından detay
- -Olay yerine gelen yakınların sinir kirizi geçirmelerinden detay
- -19 yaşındaki Süleyman Çelik yakınların çay kenarından detaylar
- -AFAD ekiplerinin dalgıç ekiplerinin arama çalışmları datay

( BATMAN ) BATMAN

- Balık avlamak için girdiği Batman Çayı'nda dengesini kaybederek çaya düşen 19 yaşındaki Süleyman Çelik, arkadaşlarının gözü önünde suda kayboldu. Edilen biliye göre Batman Çayı Bıçakçı köyü mekiğinde arkadaşlarıyla balık avlamak için Batman Çayı'na gelen 19 yaşındaki Süleyman Çelik, dengesini kaybederek Batman Çayına düştü. Gencin suda gözden kaybolduğunu gören arkadaşları AFAD ve Jandarmaya ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri Batman Çayı’nda arama kurtarma çalışmalarına başladı.
Olay yerine gelen 19 yaşındaki Süleyman Çelik yakınları sinir krizi geçirdi. Havanın kararması üzerine AFAD ekipleri arama çalışmalarına ara verdi. Arama kurtarma çalışması havanın aydınlanması ile başlanacağı öğrenildi.
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