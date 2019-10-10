-Aydın Keskin Kadıoğlu'nun konuşması

-Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan konuşması

-yemek programı

-genel detaylar



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı, Anadolu Kadın ve Aile Derneği ve Bülbülzade Vakfı'nın destekleriyle organize edilen “19.Uyum Mahalle Buluşmaları" Gaziantep’te yapıldı.Gaziantep’te Atakent Mahallesi’nde yer alan AKADDER binasında düzenlenen 19.Uyum Mahalle Buluşmaları’na Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, Gaziantep Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan, İl Göç İdaresi Başkanı Murat Atilla, AKADDER Başkanı Rabia Aldemir, Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir ile çok sayıda davetli katıldı.

Mahalle buluşmaları sırasında açıklamalarda bulunan ve bu buluşmaların kaynaşma için çok önemli olduğunu vurgulayan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, "Bugün AKADDER ile birlikte 19’uncusunu yaptığımız bu buluşmalar bizim için çok önemli. O yüzden dünden bugüne emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yaptığımız bu mahalle buluşmalarında dün ve bugün yaşadığımız manevi hisler çok anlamlı. İnşallah bu sofralarda, bu buluşmalarda bulunmaya gayret edeceğiz. Bu tür etkinlikleri düzenleyen sahadaki vakıflarla, derneklerle, kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Onlarla beraber ülkemizin dört bir yanında bunu yaymaya gayret göstereceğiz" dedi.

“Beş milyonu aşkın göçmen barındırıyoruz”Türkiye’nin 5 milyondan fazla göçmeni misafir ettiğini de aktaran Kadıoğlu, “Göç dünyanın bir gerçeği. Bugün dünyada 71 milyona yakın insan ülkesini, memleketini terk ederek göç etmek zorunda kaldı. Bu sayının 5 milyonunu ise şuan ülkemizde, vatanımızda barındırıyoruz. Bütün dünya bu duruma gözlerini kapatırken ülkemiz, bu duyarlı yaklaşımını milletimizle ortaya koydu. Bizim amacımız ister göçmen olsun, ister yabancı olsun kim olursa olsun biz insan odaklı, insani değerleri göz önünde bulundurarak tüm sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü hepimizin amacı, vakıflarımızla derneklerimizde tüm kurum ve kuruluşlarımızla göçmenlerin, tüm insanların hayatını kolaylaştırmaktır. Gayemiz yarın geleceği olan çocuklara güzel bir dünya verebilmektir" ifadelerini kullandı.Gaziantep Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan da mahalle buluşmalarının önemine vurgu yaptığı konuşmasında buluşmalar sayesinde toplumların zorlu aşamalardan ve süreçlerden geçtikten sonra kaynaşmanın sağlandığını vurguladı.Konuşmaların ardından çeşitli şiir dinletileri ve çeşitli kısa filmlerin ardından yenilen yemeğin ardından program son buldu.

