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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
19 Eylül Gaziler Günü - ADIYAMAN

19 Eylül Gaziler Günü - ADIYAMAN

- Törenin yapıldığı salondan görüntüler - İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Zafer Yener'in konuşması - Kıbrıs gazisinin konuşması - Öğrencinin şiir okuması19 Eylül Gaziler Günü - Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman , Malatya ve Kahramanmaraş'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendiADIYAMAN (AA) - 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Adıyaman 'da törenler yapıldı. Adıyaman 'da, Hükümet Konağı önündeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Türkiye Petrolleri konferans salonunda devam eden törende konuşan İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Zafer Yener, her karışı şehit kanıyla sulanan mukaddes vatan topraklarının savunulması uğruna hayatlarını feda eden, gazilik onuruna erişen kahramanların kıvanç gününü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.
Muharebenin en büyük rütbesinin şehitlik olduğuna dikkati çeken Yener, "Gazilik, Türk vatanseverliğinin, kahramanlığının ve fedakarlığının yaşayan destanıdır." ifadesini kullandı.

Benin Şehit Vatansever Saygı Duruşu Konferans 

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