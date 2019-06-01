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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
19 düzensiz göçmen kaçarken yakalandı

19 düzensiz göçmen kaçarken yakalandı

mülteciler tekne üzerinde sahil güvenlik kamerası görüntü

( AYDIN )- Aydın Didim ilçesinde bugün öğle saatlerinde lastik bot ile Yunanistan adalarına kaçmamaya çalışan 19 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince yakalandı. AYDIN

Mülteci Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Sahil Güvenlik 


- Aydın’ın Didim ilçesinde bugün öğle saatlerinde lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Güney ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Didim Tekağaç Burnu açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, Tekağaç Burnu 3 mil açığında denizde ilerleyen lastik bot tespit etti. Lastik bota yanaşan Sahil Güvenlik ekipleri bot içinde 13 Filistin ve 6 Yemen uyruklu düzensiz göçmen ile karşılaştı. Düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik botuna alınarak Didim’deki bir marinaya, ardından işlemlerinin yapılması için Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler tarafından teslim alındı.
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