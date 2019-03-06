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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
18 yaşındaki genç doğum gününde bıçaklanarak öldürüldü

18 yaşındaki genç doğum gününde bıçaklanarak öldürüldü

Adli tıp kurumundan detaylar

İlk Müdahale Hastane Doğum Günü Akalan Sağlık Ekipleri 

-Akınlarından detaylar
-Genel detaylar

( GAZİANTEP )- Doğum günü ölüm günü oldu- Lise öğrencisini doğum gününde öldürdüler GAZİANTEP

- 17 yaşını bitirip 18 yaşına giren Mehmet Ali Dinç kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Barak mahallesi 23 sokakta meydana geldi. 18 yaşına giren lise 2. Sınıf öğrencisi Mehmet Ali Dinç, dün saat 19:30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 3 bıçak darbesi ile yaralandı. Yaralanan Dinç, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 18 yaşındaki Mehmet Ali Dinç, doğum gününde hayatını kaybetti. Dinç’in cenazesi otopsi yapılması için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Otopsinin ardından cenaze işlemleri sonrası Şahinbey ilçesine Bağlı Bayramlı kırsal mahallede toprağa verileceği öğrenildi.
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