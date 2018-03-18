18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü - TUNCELİ Haberi
1 - Alandaki çelenklerin görüntüsü2 - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in alandaki çocukları sevmesi3 - Sonel'in katılımcılarla selamlaşması4 - Sonel'in şehit ailesi ile birlikte çelenk sunması5 - İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda protokolden görüntüler6 - İstiklal Marşı'nın okunması7 - Piyade Yüzbaşı Zeki Uçar'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşması8 - Bir öğrencinin şiir okuması9 - Tiyatro gösterisi10 - Törene katılan bir gazinin madalyasından görüntü11 - Hatıra fotoğrafı çektirilmesi - Tunceli Tunceli Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.Ardından Tunceli İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen törende, Piyade Yüzbaşı Zeki Uçar günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.Oratoryo ve müzik dinletisi sunulan törende. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.Törene, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Feridun Bircan, Vali Yardımcıları Selçuk Yosunkaya, Akın Zor, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Munzur Üniversitesi Rektör Yardımcısı Muzaffer Aşkın, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.