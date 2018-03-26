18 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

-zanlıların polis eşliğinde doktor kontrolünden çıkarılması ve detay



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 18 ilde askeri personele yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanlardan 10'u adliyeye sevk edildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sözde 'mahrem imamları'nın, ankesörlü telefonlarla peş peşe arama yaparak bazı askeri personelle irtibat kurdukları belirlendi. Örgüt faaliyetlerine katıldıkları tespit edilen 38'i daha önce FETÖ'den işlem yapılan, 2'si ihraç, 2'si emekli, 6'sı askeri okullardan ilişiği kesilen öğrenci, 37'si muvazzaf olmak üzere 85 askeri personel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınanlardan 10'u, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabip'te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

