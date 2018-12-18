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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü - VAN

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü - VAN



: - Etkinlikten ve programa katılanlardan detay görüntüler - YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'ın konuşması - İl Göç İdaresi Müdür Vekili Cuma Omurca'nın konuşması - YYÜ Nüfus, Göç Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr Orhan Deniz'in konuşması - YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal:"Her insan yaşadığı yerde huzuru arar. Dolayısıyla ülkemiz, yerinden olmuş bu insanları tekrar yurtlarına döndürebilmek için çok gayret sarf ediyor. Onların memleketlerinde tekrar huzur bulmaları için oraları huzurlu hale getirmeye çalışıyor"VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, insanların yaşadığı yerde huzur aradığını belirterek, "Dolayısıyla ülkemiz, yerinden olmuş bu insanları tekrar yurtlarına döndürebilmek için çok gayret sarf ediyor. Onların memleketlerinde tekrar huzur bulmaları için oraları huzurlu hale getirmeye çalışıyor." dedi.
Van 'da İl Göç İdaresince "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla YYÜ Cengiz Andiç Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Battal, ülke olarak ensar ve muhacir kavramlarının ne anlama geldiğini iyi bildiklerini söyledi.

Yurdundan göçenlere sıcak yuva ve aş sağladıklarını anlatan Battal, şunları belirtti:"Yerinden, yurdundan olmuş bu misafirlerimize elbetteki şefkatle, kardeşlik duygusu içerisinde gönlümüzü açıyoruz. Her insan yaşadığı yerde huzuru arar. Dolayısıyla ülkemiz, yerinden olmuş bu insanları tekrar yurtlarına döndürebilmek için çok gayret sarf ediyor. Onların memleketlerinde tekrar huzur bulmaları için oraları huzurlu hale getirmeye çalışıyor."İl Göç İdaresi Müdür Vekili Cuma Omurca, göçmen sorununa dikkat çekmek amacıyla program düzenlediklerini ifade etti.
Türkiye'nin son yıllarda yoğun bir göçe maruz kaldığını anımsatan Omurca, şöyle dedi:"Biz göçü yönetmek için buradayız. Türkiye, yaklaşık 3 milyon 600 bin Suriyeli, 114 bin uluslararası koruma başvuru sahibi ve 800 binin üzerinde ikametli yabancıya ev sahipliği yapıyor. Türkiye, dünyada çeşitli statülerde en fazla yabancının bulunduğu ülke olarak dikkat çekiyor. Rakamlar yüksek olduğu gibi çalışma azmimiz de yüksek."YYÜ Nüfus, Göç Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr Orhan Deniz de göç konusunun dünyanın ekonomik ve siyasi gündemini belirleyen önemli bir unsur haline geldiğini belirtti.
Türkiye'nin göç konusundan en çok etkilenen ülke olduğunu anlatan Deniz, şunları kaydetti:"Bugün dünyada yaklaşık 258 milyon göçmen bulunuyor. Bunların yaklaşık 68 milyonu zorunlu göçmenler. Yani uluslararası koruma başvurusuna sahip insanlardan oluşuyor. Bunlar, ülke içerisinde yerlerinden edilmişler ve vatansız kişiler. Coğrafyamızda yaşanan siyasal, ekonomik gelişmelerden en çok etkilenen ülkelerden biriyiz. Bu durum gelecekte de devam edecek gibi gözüküyor. Dünyada herkesin kendi ülkesinde huzur ve güvenle yaşayacağı bir dünya diliyorum."Konuşmaların ardından etkinlik, şiir ve müzik dinletisiyle devam etti.

İsaf Lyon Bild Urus Uluslararası 

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