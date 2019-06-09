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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
17 yaşındaki kıza tecavüz eden zanlı tutuklandı

17 yaşındaki kıza tecavüz eden zanlı tutuklandı

Zanlının polis otosuna getirilmesi

( BARTIN ) BARTIN

Polis Cinsel İstismar Akalan Polis Ekipleri 


- Bartın'da 17 yaşındaki kıza şantajla tecavüz eden zanlı tutuklanarak cezaevine gönterildi. Edinilen bilgiye göre olay Bartın'da yaşandı. 17 yaşındaki E.N.K. polis ekiplerine sığınarak tecavüze uğradığını söyledi.

İki yıldır şantaj ve tehdit ile 17 yaşındaki E.N.K'yı istismar ederek tehdit ve tecavüz eden şüpheli Ö.Ç. Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde Kozcağız ilçesine bağlı köyde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı', 'şantaj ve tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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