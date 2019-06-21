Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü

17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü

Olay yerinde polis ekipleri

Genç Kız Polis Şüpheli Ölüm Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Vatandaşların toplanması
-Aile bireylerinin feryatları
-Ambulansın bekleyişi
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç kız, evde başına tabanca dayayarak intihar etti. Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılması için morga kaldırılırken, olayı şüpheli bulan polis ekipleri geniş çapta inleme başlattı. Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi 35. sokakta bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 17 yaşındaki S.M., saat 11.30 sularında evde başına tabanca dayayarak yaşamına son verdi. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, evin içerisine girerek genç kızı yaşama döndürmeye çalıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılmayarak hayatını kaybetti. S.M.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ambulans ile Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri intihar olayını şüpheli geniş çaplı inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı