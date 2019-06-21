17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü

-Vatandaşların toplanması

-Aile bireylerinin feryatları

-Ambulansın bekleyişi

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç kız, evde başına tabanca dayayarak intihar etti. Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılması için morga kaldırılırken, olayı şüpheli bulan polis ekipleri geniş çapta inleme başlattı. Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi 35. sokakta bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 17 yaşındaki S.M., saat 11.30 sularında evde başına tabanca dayayarak yaşamına son verdi. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, evin içerisine girerek genç kızı yaşama döndürmeye çalıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılmayarak hayatını kaybetti. S.M.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ambulans ile Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri intihar olayını şüpheli geniş çaplı inceleme başlattı.

