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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
17 kişinin yakalandığı suç örgütüne düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Haberi

17 kişinin yakalandığı suç örgütüne düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Haberi

-Polis kamerası-

Polis Akalan Kamera Suç Örgütü Mermi 

-Operasyon anları
-Ele geçirilen silah ve mermiler
-Yapılan aramalar

( İSTANBUL )- İstanbul ve Kocaeli Gebze’de organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen ve 17 şüphelinin yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı İSTANBUL

- İstanbul’da organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen ve 17 şüphelinin yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Aralık’ta yer altı örgütüne yönelik operasyon düzenlemiş, kendilerini ‘Sarallar’ üyesi olarak tanıtıp 24 farklı ‘yağma’ ve ‘tehdit’ suçlarına karıştıkları iddiasıyla 17 kişi gözaltına alınmıştı. Silahlar, yüzlerce mermi ve piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan çek ve senetlerin ele geçirildiği baskınlara ilişkin operasyon görüntüleri ortaya çıktı. Polis kameralarınca kayda geçen görüntülerde, baskın yapılan adresler ve araçlardaki arama faaliyetleri yer alıyor. Organize polisince gerçekleştirilen operasyonlarda para kasalarına gizlenmiş silah ve mermilerin ele geçirilme anları yer alıyor. Öte yandan operasyonda yakalanan 17 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti.
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