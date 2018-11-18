169 yolcusuyla sürüklenen yolcu feribotu son anda kurtarıldı



- Bodrum-İstanköy arası yolcu taşıyan feribot arıza yapınca imdadına Sahil Güvenlik ve Kıyem ekipleri yetişti. Yolcularla birlikte sürüklenen tekne son anda kurtarıldı. Bodrum - İstanköy, İstanköy - Bodrum seferi yapan Akçakoca isimli feribot İstanköy adasından dönerken Karadada açıklarında motor arızası yaptı. Denizin ortasından 169 yolcusuyla beraber sürüklenmeye başlayan Feribota Sahil Güvenlik ve Kıyem ekipleri yetişti. Yolcular sağ salim limana ulaştırıldı. Kısa süreli paniğe neden olan feribot kaptanı sahil güvenliğe haber verdi. Karaada açıklarında bulunan Feribotun yanına giden ekipler daha sonra Kıyem - 2’den yardım talep etti. Hızlı bir şekilde olay yerine giden ekipler Feribotu güvenli bir şekilde bağlayarak Bodrum gemi yanaşma iskelesine çekti. Yolcular güvenli bir şekilde feribottan indirilirken Feribot arızasını gidermek için çalışma başlatıldı. (EA-İK-

