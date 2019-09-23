160 saatlik bateri çalma denemesi sürüyor

-Bisiklet süren kalabalığın görüntüsü

-Oktay Kızılkaya'nın bateri çalarken görüntüsü

-İzleyenler

-Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın birlikte bateri çalmaları

-Başkanların eşleri Meral Seçer ve Sembol Tarhan'ın, baterist Kızılkaya ile birlikte bateri çalarken görüntüleri



( MERSİN )- Mersin'de yaşayan baterist Oktay Kızılkaya'nın, daha önce kendisine ait olan 'en uzun süre aralıksız bateri çalma' rekorunu yeniden elde etmek için başlattığı 160 saatlik rekor denemesi 4. gününde devam ediyor- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, beraberinde Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile birlikte baterist Kızılkaya'ya moral ziyaretinde bulundu MERSİN



- Mersin'de yaşayan baterist Oktay Kızılkaya'nın, daha önce kendisine ait olan 'en uzun süre aralıksız bateri çalma' rekorunu yeniden elde etmek için başlattığı 160 saatlik rekor denemesi 4. gününde devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, beraberinde Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile birlikte Kızılkaya'ya moral ziyaretinde bulundu. Mezitli ilçesi sahil bandında bulunan Side Harabesi'nde rekor denemesini gerçekleştiren 60 yaşındaki Oktay Kızılkaya, ilk 3 gününü sorunsuz bir şekilde atlatırken, bölge sakinlerinin de desteğini görmeye devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de eşi Meral seçer ile ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’na katıldıktan sonra, baterist Kızılkaya'ya moral ziyaretinde bulundu. Başkanlar ve eşleri bateri çaldı Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın da eşlik ettiği ziyarette, her iki başkan Kızılkya'yı bir süre izledikten sonra baterinin başına geçerek kendileri de çaldı. Başkan Seçer’in eşi Meral Seçer ile Tarhan'ın eşi Sembol Tarhan da ellerine bagetleri alarak, baterideki marifetlerini gösterdi. (HSK-

