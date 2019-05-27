Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
16 yaşındaki tarım işçisi çalışmaya geldiği Adana'da boğuldu

16 yaşındaki tarım işçisi çalışmaya geldiği Adana'da boğuldu

Kanalın görüntüsü

Boğulma Tehlikesi Hava Sıcaklığı Tarım İşçisi Sulama Kanalı Adli Tıp Kurumu 

-Kanal kenarındaki ceset
-Yakınlarının ağlaması
-Arkadaşının olayı anlatması
-Fotoğraf

( ADANA )- Babası ölen annesi ise başka biriyle evlenen 16 yaşındaki çocuk, Şanlıurfa'dan çalışmaya geldiği Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti ADANA

- Şanlıurfa'dan çalışmak için geldiği Adana'da serinlemek için sulama giren 16 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, babası bir süre önce ölen ve annesi de başka bir erkekle evlenip kardeşiyle birlikte kendini terk eden 16 yaşındaki İsa Boğa kendi ihtiyaçlarını giderebilmek ve kardeşine bakabilmek için Şanlurfa'dan Adana'ya çalışmaya geldi. Dün gelen Boğa bugün bir tarlada hava sıcaklığının 38 dereceyi bulduğu şu günlerde tarım işçisi olarak çalışmaya başladı.
Hava sıcak olduğu için çalışmaya kısa ara verip serinlemek için sulama kanalına girdi. Arkadaşı uyarmasına rağmen kanala giren Boğa bir süre sonra boğulma tehlikesi atlattı. Arkadaşları da yüzme bilmediği için kanala giremeyince 16 yaşındaki çocuk sürüklenmeye devam etti. Bir süre sonra yoldan geçen vatandaşlar kanala girip Boğa'yı çıkardı ancak çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polis inceleme başlatırken, Boğa'nın arkadaşları ve akrabaları gözyaşlarına boğuldu. Boğa'nın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Tarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralı
Adli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş SürüyorAdli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş Sürüyor
Eşinin kaza yaptığını duyunca suya atladı!Eşinin kaza yaptığını duyunca suya atladı!
İki Aile Çatıştı: Ölü Ve Yaralılar Varİki Aile Çatıştı: Ölü Ve Yaralılar Var
2 İşçi Feci Şekilde Can Verdi!2 İşçi Feci Şekilde Can Verdi!
Kaçak Define Avcısı Ölü Taklidi Yaparak Polisten Kurtulmaya ÇalıştıKaçak Define Avcısı Ölü Taklidi Yaparak Polisten Kurtulmaya Çalıştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı