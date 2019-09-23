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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- 16 Yasındaki İklim Aktivisti Greta Thunberg: 'Boş Sözlerinizle Çocukluğumu Ve Hayallerimi Çaldınız'

- 16 Yasındaki İklim Aktivisti Greta Thunberg: 'Boş Sözlerinizle Çocukluğumu Ve Hayallerimi Çaldınız'

açıklama

( NEW YORK ) - 16 yasındaki iklim aktivisti Greta Thunberg: "Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız" NEW YORK

İngiltere Kırıklı Protesto İklim Değişikliği Ekonomik Büyüme 


- New York’ta Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Zirvesi'ne katılan 16 yasındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız" dedi.
Dünya çapında 1,4 milyon öğrencinin katıldığı “İklim için Okul Grevi” protestosunu başlatan 16 yasındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Türkiye, Fransa, Almanya, Brezilya ve Arjantin’i iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeterli adım atmadıkları gerekçesiyle Birleşmiş Milletler’e resmi dilekçe sunarak şikayet etti. İngiltere'den fosil yakıt kullanmadan yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen ve İklim Zirvesi'ne katılan Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız. Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Buna nasıl cüret edersiniz?" dedi.
Devlet liderlerinin iklim değişikliğini görmezden geldiğini öne süren Thunberg, "Buraya gelip her şeyi yaptığınızı söylüyorsunuz. Bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ama gençler artık sizin ihanetinizin farkına vardı. Gelecek nesillerin gözü sizin üstünüzde olacak" ifadelerini kullandı.
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