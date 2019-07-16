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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
16 yaşındaki çocuk annesini tabancayla boynundan vurdu

16 yaşındaki çocuk annesini tabancayla boynundan vurdu

Gözaltına alınan Bilal Altıntaş'ın polisler arasında yürümesi

Polis Hastane 

-Yüzünü gizlemesi
-Adliyeye girişi
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da 16 yaşındaki çocuk bulduğunu iddia ettiği tabancayı kurcalarken annesini boynundan kazara vurarak ağır yaraladı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Aynur A. adlı kadın tabancayla boynundan vurularak ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aynur A. tedavi altına alındı. Polis yaptığı araştırma sonucu Aynur A.'yı 16 yaşındaki oğlu B.A.'nın vurduğunu tespit etti. Hastanede gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen B.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. B.A., "Dışarıda silah buldum eve götürdüm. Kurcalarken patladı, annem kazara vuruldu. Ambulans çağırdım hastaneye gittik" dedi.

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