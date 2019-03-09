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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
15 yaşındaki kaşif yerli oyun konsolu yaptı

15 yaşındaki kaşif yerli oyun konsolu yaptı

Çağatay Demirci’nin odası ve kendi yaptığı oyun konsolundan görüntü

Hurda Otomobil Lise Öğrencisi Geri Dönüşüm Lise Öğrenci Cep Telefonu 

-Direksiyon, gaz pedalı, firen ve debriyaj detay görüntü
-Demirci'nin oyun konsolu ile yarış oynaması
-Çağatay Demirci oyun içerisinde otomobil ile drift atıyor yakın çekim görüntü ve ses
-Çağatay Demirci ile röportaj
-Çağatay Demirci oyun konsolu ve kendi yaptığı powerbankı tanıtması

( OSMANİYE -ÖZEL)- Hayali olan oyun konsolunu hurda otomobil parçalarından yaptı, yazılım geliştirip oyun konsolunu oyuna entegre etti OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağatay Demirci, hayali olan oyun konsolunu hurda otomobil direksiyonu ve bilgisayar parçalarından kendisi yaptı. Demirci, üstelik oynadığı yarış oyunu için yazılım geliştirip oyun konsolunu oyuna entegre etti. Lise 1’inci sınıf öğrencisi Çağatay Demirci, hep hayali olan oyun konsolunu kendi yapmaya karar verip işe koyuldu. Demirci, hurda bir otomobilden söktüğü direksiyonu bilgisayar kutusuna bağladı. Lazerli mouse'u ise hareket algılayıcıya dönüştürüp direksiyonun dönme hareketlerini kontrol etti. Ardından da ahşap ve metalden gaz pedalı firen debriyaj yapıp bu sistemi de klavyeye bağladı. Oyun konsolunu kendisi üreten küçük kaşif yaptığı bu sistemi ise bir yazılım geliştirerek oynadığı yarış oyununun içine entegre edip tanıtmayı başardı. Oyun konsolu ile keyifli anlar geçiren Çağatay Demirci, “Bu benim çocukluk hayalimdi. Hep bir oyun konsolum olsun isterdim. Sonunda düşündüm neden ben yapmayayım dedim ve oyun konsolunu kendim yaptım. Direksiyon hurda araçtan, diğer parçaları da kullanmadığımız bilgisayardan söktüm. Bu şekilde sistemi de yazılım ile oyuna tanıttım. Gayet güzel çalışıyor” şeklinde konuştu.
Oyun konsolunun yanı sıra geri dönüşümlü pillerden cep telefonları ve tabletler için powerbank yapan Demirci, “Powerbankımın bir cep telefonunu 8 defa şarj edebilme özelliği var. Piyasadaki en kaliteli powerbanklar 5 defa şarj eder ama benim yaptığım bu cihaz 8 defa şarj eder” diye konuştu.

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