15 yaşında ki astım hastası genç odasında ölü bulundu

-yakınlarının feryatları

-Baba röp.

-Sinir krizi geçiren yakınları detay

-morgdan detay

-Berkay'ın fotoğrafı



( ANTALYA )-Yakınları sinir krizi geçirdi- Olayda, gece saatlerinde işten evine gelen babanın, oğlunun ısınması için odaya kestane mangalını koyduğu iddia edildi ANTALYA - Antalya’da kestane satan babanın 15 yaşındaki astım oğlu, odasında ölü olarak bulundu. Olayda, gece saatlerinde işten evine gelen babanın, oğlunun ısınması için odaya kestane mangalını koyduğu iddia edilirken, gencin cenazesinin alınışında yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Edinilen bilgilere göre olay, Murtapaşa ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi 219 üzerindeki bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Kestane satan 3 çocuk babası Adnan Yavuz, dün gece iş bitimi mangalda kalan közle evine geldi. İddialara göre baba Yavuz, mangalı ısınması için astım hastası olan ve tedavi gören 15 yaşındaki oğlu Berkay Yavuz’un odasına bıraktı. Sabah saatlerinde ise gencin odasına giren aile, astım hastası Berkay Yavuz’u hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine eve çağırılan sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemelerin ardından Berkay Yavuz’un cansız bedeni, incelenmek üzere Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yakınlarının gözyaşları yürekleri dağladı Morga genç Berkay’ın cansız bedenini almak için yakınları akın etti. Gözyaşlarıyla birbirine sarılan aileyi yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Bir köşede olayın şokunu atlatamadığı gözlenen baba Adnan Yavuz’u ise yakınları teselli etti. Oğlunun daha önce de astım rahatsızlığı yüzünden ölüm tehlikesi geçirdiğini belirten Yavuz, oğlunun ısınması için mangalı odasına koyduğunu ve bir aydır bu şekilde ısındığını söyledi.



Sabah kalktıklarında oğlunun cansız bedeniyle karşılaştığını ifade eden Yavuz, oğlunun ölümünün hastalığıyla ilgili olabileceğini kaydetti.

Yavuz, oğlunun derslerinde çok başarılı bir öğrenci olduğunu da dile getirdi.

