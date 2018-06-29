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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
15 Temmuz Şehitler Müzesi ve Mescidi havadan görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Müzesi ve Mescidi havadan görüntülendi

Müze ve Mescidin havadan görüntüleri

Şehit Kubbe Darbe Girişimi 

-Çalışma detayları
-detaylar

( İSTANBUL -HD)- 15 Temmuz Şehitler Müzesi ve Mescidi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor İSTANBUL

- 15 Temmuz Şehitler Abidesi’nin yanına yapılan 15 temmuz Şehitler Müzesi ve Mescidi havadan görüntülendi. Görüntülerde müze ve mescit için hummalı bir çalışma yürütüldüğü görülüyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler anısına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Ayağına yapılan şehitler anıtının yanına müze ve mescit inşa ediliyor. 34 kişinin şehit edildiği köprünün Anadolu yakasına inşa edilen müze ve mescitte devam eden çalışmalar havadan görüntülendi. Mimar Muharrem Hilmi Şenalp ve ekibi tarafından çizilen müzede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında 11 dönümlük arazi tamamen Şehitlik Parkı olarak ayrılmıştı. Boğaziçi'ne mahsus ağaçlarla yeşillendirilmiş peyzajında 250 şehidi temsilen 250 selvi ve 250 gül dikilmişti. Türk üçgenlerinden oluşan, abide ise beş kollu yıldıza atıfla beşgen bir plana oturan ve yine beşgenden üretilen geodezik bir kubbe olarak inşa edilmişti.
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