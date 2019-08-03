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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde motosiklet kazası

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde motosiklet kazası

Motosiklet sürücüsünün yerdeki görüntüleri

İlk Müdahale Hastane Motosiklet Kazası Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Sağlıkçıların ilk müdahalesi
-Hastanın ambulansa alınışı

( İSTANBUL -ÖZEL)- Motosiklet sürücüsü yerde acı içinde ambulansı bekledi İSTANBUL

- yaşandı. Uzun süre yerde yatan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Altunizade girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, bariyerlere çarparak devrildi. Yere savrulan sürücüye müdahale edilebilmesi için uzun süre ambulans beklendi. Ambulansın gelmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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