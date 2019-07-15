15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü

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( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun Valisi Osman Kaymak ve beraberindeki protokol üyeleri “1071’den 15 Temmuza Destanlar Müzesini” ziyaret etti. olması nedeniyle Samsunda farklı etkinlikler yapılmaya devam ediyor. Samsun Valisi Osman Kaymak ve beraberindeki protokol üyeleri Samsun’un Canik ilçesinde bulunan “1071’den 15 Temmuza Destanlar Müzesini” ziyaret etti. Burada yapılan çalışmaları gezen Vali ve protokol üyeleri tarihte yaşanmış olaylar ve 15 temmuzla ilgili yapılan eserler hakkında bilgi topladı. Şehit Ömer Halisdemir heykelinin önüne gelen Samsun Valisi Osman kaymak “ Darbenin kaderini değiştiren bir adam. O gün Ömer Halisdemir olmasa, özel harekatçılar Cumhurbaşkanını teslim alacaklardı. Allah rahmet eylesin” dedi.

Müze ziyaretine Samsun Valisi Osman Kaymak dışında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı ,Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve vatandaşlar katıldı.



