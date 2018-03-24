15 Temmuz Gazisi vücudundaki şarapnel parçası ile yaşıyor

-Mesut Ekinci ile röportaj

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( TOKAT -ÖZEL) TOKAT



- Ankara'da 15 Temmuz'da hain darbe kalkışmasında helikopterden açılan ateş sonucu yaralanan Mecnun Ekinci, göğsündeki şarapnel parçası ile yaşıyor. Ankara'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Mecnun Ekinci, rahatsızlanarak Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan babasını görmek için memleketi Tokat'a geldi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşadıklarını dile getiren Ekinci, sağ göğsünün altından giren şarapnel parçası ile yaşadığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka çağrıda bulunması ile birlikte ailesi ile vedalaşarak sokağa çıktığını ifade eden Ekinci, "Dış kapı köprüsüne kadar yürüyerek gittim. Gençlik parkının oraya gittiğimde uçaklar alçak uçuş yapıyordu. Tankın araçları ezerek geldiğini gördük. O hainleri tankın içinden çıkartmak istedik başarılı olamadık. Sonra "Genelkurmayın önünde askerimizi polisimizin ölüyor, oluk oluk kan akıyor" denilmesi üzerine tankın üzerine çıkarak Allah'ını peygamberini seven Genelkurmay'ın önüne gelsin diye bağırarak arkadaşlara öncülük yaparak Cumhuriyet Meydanına intikal ettik. Oraya gittiğimizde helikopter sivil vatandaşları tarıyordu. Biz öncelikle yaralılara yardım etmek ve Genel Kurmayı savunmak için gittik. Bizi tekrar taradılar, o esnada ben helikopterin atmış olduğu ateşle yaralandım. Beni oradan hastaneye götürdüler" dedi.

Vücudunda şarapnel parçası ile yaşadığını ifade eden Ekinci, "Bazen şarapnel parçası nedeni ile acı hissediyorum. Doktorlar enfeksiyon olursa alırız dediler. Benim tek dileğim şu idi, Bakanımıza da devlet övünç madalyası takdim ederken söyledim. Zeytindalı Harekatına katılmak istediğimi söyledim. Ankara Valimiz asker sayımızın yeterli olduğunu herhangi bir şey olduğunda size bilgi vereceğiz dediler. Ben sadece şehit olmadığıma üzülüyorum" diye konuştu.



