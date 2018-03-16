15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, “Afrin bir destandır 15 Temmuz gibi”

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( İSTANBUL )- Bulut: " 15 Temmuz'da dedelerimizin ruhunu yaşadık"- İstanbul Üniversitesi'nde "Çanakkale'den 15 Temmuz'a "paneli İSTANBUL



- İstanbul Üniversitesi’nde Çanakkale Destanı'nın 103. yıl dönümünde düzenlenen "Çanakkale’den 15 Temmuz’a" panelinde konuşan 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, “Tarihçilerimiz anlattı ama bunu yaşamak başka bir şey. 15 Temmuz’da biz bu ruhu, dedelerimizin ruhunu yaşadık. Afrin bir destandır 15 Temmuz gibi” dedi.

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde “Çanakkale’den 15 Temmuz’a” paneli gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’ndaki panele, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, 15 Temmuz Gazisi Gazeteci Enes Babacan ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Panelde Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yılında kahraman askerler anılırken FETÖ’nün kalkıştığı 15 Temmuz hain darbe girişimi süreci de konuşuldu. Çanakkale’den günümüze Türk milletinin elde ettiği başarıların konuşulduğu panelde, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesindeki birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekildi. “Afrin bir destandır 15 Temmuz gibi” Panelde bir konuşma yapan 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut,Türk milletinin tarihin her döneminde zor durumları birlik ve beraberlikle atlattığını dile getirerek, " Biz de bu işin bir parçası olarak 15 Temmuz ruhunu yaşatmak için bu panelde bulunduk. Çok kapsamlı bir program oldu, akademisyenlerimiz katıldı.

Tarihçilerimiz anlattı ama bunu yaşamak başka bir şey. 15 Temmuz’da biz bu ruhu dedelerimizin ruhunu yaşadık. Bundan sonra umudum odur ki; devlet ve millet Yenikapı’da olduğu gibi kucaklaşır ama bu kucaklaşma zayıf kalmaz, üretir de. Neyi üretir? Teknolojiyi ihtiyaçlarımızı üretir, kalkınırız. Atatürk’ün de dediği gibi muasır medeniyetlerin üstünde bir üretim yapmalıyız. Afrin bir destandır 15 Temmuz gibi” diye konuştu.

(HK-EY

