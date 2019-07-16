15 Temmuz’da vatandaşlar meydanlara akın etti

-Vatandaş röpleri

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( YOZGAT ) YOZGAT



- Tüm yurt genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında binlerce vatandaş Cumhuriyet Meydanı’na akın etti. Program öncesi Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri Lise Caddesi boyunca ellerinde Türk bayrakları ile slogan atarak Cumhuriyet Meydanı’na geldi. 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 3.yıl dönümü dolayısıyla binlerce vatandaş meydanları Türk bayraklarıyla donattı. Program İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, hazırlanan kısa tanıtım videosuyla dev ekrandan 15 Temmuz gecesi İstanbul’da ve Ankara’da yaşananları izledi. 15 Temmuz konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yozgat Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Korosu ve Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından oratoryo gösterisi sergilendi. 15 Temmuz günü yaşanan hain darbe girişimini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyleyen Arzu Yönel, “15 Temmuz gerçekten çok acı bir geceydi ben o gün Ankara’daydım. Darbeyi tam anlamıyla yaşadık. Gerçekten Allah hiçbir ülkeye, millete böyle acı bir gün yaşatmasın. O gün yaşadığımız korkuyu, endişeyi bugün hatırladıkça hala tüylerim diken diken oluyor. Tüm bu kötü niyetli hain girişimlere karşı millet olarak hep bir arada olmamız gerekiyor. Hiçbir şekilde birbirimizle ayrışmadan kenetlenerek bir bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti içinde kardeşçe yaşamamız gerekiyor. Allah bir daha yaşatmasın. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Ömer Köseoğlu ise “15 Temmuz için bu vatanın bölünmeyeceğini ve hainlere geçit verilmeyeceğini bu millet gösterdi. Kesinlikle bizden sonraki nesillere de bunları hatırlatacağız, bu vatan hiçbir zaman sahipsiz kalmayacak. 15 Temmuz’u kimseye unutturmayacağız” şeklinde konuştu.

Harun Tokgöz’de 15 Temmuz’da halkımız kazandı, milletimiz kazandı. Bu hain darbecilere her zaman ki gibi bu millet gücünü gösterdi. Bundan sonra da hiçbir şey yapamayacaklar. 15 Temmuz’u unutmayacağız, sonuna kadar yaşayacağız. Bugünde meydanlara geldik. Her zamanda buralarda olacağız” ifadelerine yer verdi. Program 00.13’te tüm camilerde verilen sela ile sona erdi.

