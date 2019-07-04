'15 Temmuz'da Türkler ülkelerini korumak için sokağa çıktılar' - ABUJA
"15 Temmuz'da Türkler ülkelerini korumak için sokağa çıktılar" - ABUJA - Türkiye'de yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayan Nijeryalı Dr. Temitope Sijuade - Kayode ile röportajABUJA (AA) - GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - Türkiye'de yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayan Nijeryalı Dr. Temitope Sijuade - Kayode ve Dr. Sunday Kayode, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye'de olduklarını ve Türk halkının gösterdiği yurtseverlik ve birliktelikten çok etkilendiklerini söyledi.
2009 yılında girdikleri sınavda başarılı olarak Türkiye'de önce yüksek lisans ve sonra da doktora eğitimlerini tamamlayan Nijeryalı öğrenciler, ülkelerine döndükten sonra evlenip danışmanlık şirketi kurdu. Türk yatırımcılara da hizmet veren Türkiye mezunu Nijeryalı çift, 15 Temmuz gecesi yaşananları ve Türkiye ile ilgili hatıralarını AA muhabirine anlattı.15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir arkadaşıyla Ankara'da olduklarını belirten Dr. Sijuade - Kayode, patlama seslerini duyunca pencereden dışarıya baktıklarını, sokakta kimsenin olmadığını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından sonra her kesimden insanın vatanını korumak için sokağa çıktığına dikkati çeken Dr. Sijuade - Kayode, "15 Temmuz'da darbe girişiminin olduğunu televizyondan öğrendik. Askeri uçakları ve silah seslerini duymaya başladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan darbecilere karşı sokağa çıkma çağrısı yaptı. Halk sokağa çıkarak darbecilere karşı direndi. İnsanların sokağa çıkacaklarını hiç düşünmedik ve beklemiyorduk ama 15 Temmuz'da Türkler ülkelerini korumak için sokağa çıktılar." diye konuştu. Dr. Sijuade - Kayode, "Bizim ülkemizde de darbe oluyor ama halk bu şekilde sokağa çıkmıyor. Türkiye'de farklı kesimlerden insanlar ortak tepki koyarak vatanları için birleştiler. Darbe girişimi sürecinde halkın birliğini ve yurtseverliğini gördük. O gece Türkler bir şey için sokağa çıktılar o da ülkelerini korumaktı." ifadelerini kullandı.
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